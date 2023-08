Synthèse des conseils de sabotage des organisations, dans un manuel de l'OSS de 1944. A priori c'est authentique

C'est malheureux, nous allons tous nous mettre à considérer plein de collaborateurs ou de supérieurs hiérarchiques persuadés de leur efficacité comme autant de saboteurs infiltrés. Personnellement, je trouve que ça explique tellement de chose dans notre organisation... ^^

En 1944, l’OSS (ancêtre de la CIA) proposait un petit manuel de sabotage des organisations à la portée de tous. J’ai essayé de synthétiser ça en 10 points avec mes propres mots :

1/ Insistez systématiquement pour que les procédures en place soient respectées et suivies à la lettre. Ne laissez jamais personne prendre une initiative qui pourrait accélérer le processus.

2/ Soyez verbeux, à l’oral comme à l’écrit. Multipliez les références et les anecdotes, attirez l’attention sur des problèmes secondaires et abstenez-vous de résumer votre avis ou vos recommandations.

3/ Remettez toujours la légitimité de votre instance de décision en question : faites valider chacune de vos décisions par la hiérarchie et multipliez les comités consultatifs aussi larges que possible.

4/ Montrez-vous extrêmement prudent sur tous les sujets, insistez sur le fait que toute erreur pourrait avoir de graves conséquences et invitez régulièrement le groupe à reconsidérer des questions déjà tranchées.

5/ Convoquez fréquemment des réunions, multipliez les participants (au motif que leur avis pourrait être utile) et insistez pour que la réunion se fasse en présentiel pour que tout le monde perde autant de temps que possible.

6/ Récompensez les meilleurs opérationnels en leur offrant (ou en appuyant leur candidature pour) des postes prestigieux mais pour lesquels ils ne sont pas compétents et qui les éloignent le plus possible du terrain.

7/ Montrez-vous aussi pointilleux que possible sur les questions de vocabulaire mais insistez sur le fait que les délais impartis ne permettent pas d’organiser des réunions spécifiquement dédiées à ce problème.

8/ Privilégiez systématiquement les échanges écrits, même pour les choses les plus anodynes, et demandez toujours (par écrit) le plus de précisions possibles avant de commencer à travailler effectivement.

9/ Assignez toujours les tâches critiques (i.e. potentiellement bloquantes) à des collaborateurs peu compétents ou lents et exigez que leur travail soit parfait avant de passer à l’étape suivante.

10/ À chaque dysfonctionnement, organisez une réunion (cf. point 5) afin d’établir une nouvelle procédure (cf. point 1) et discutez-en par écrit (cf. point 8) avec votre hiérarchie (cf. point 3).